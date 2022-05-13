МИД Финляндии указал на «сложные» отношения с Россией

С недавнего времени власти Швеции и Финляндии начали говорить о потенциальном вступлении в ряды Североатлантического альянса. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, он поддерживает инициативу стран и намерен обеспечить им быстрое вступление в военный блок.