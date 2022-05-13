МИД Финляндии указал на «сложные» отношения с Россией

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Отношения между Россией и Финляндией с момента начала специальной военной операции на Украине стали «сложными». Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в интервью японскому телеканалу NHK.
При этом дипломат подчеркнул, что Москва является для Хельсинки «важным соседом». По словам Хаависто при секретаре ЦК КПСС Михаиле Горбачеве и первом президенте России Борисе Ельцине, страны имели позитивные отношения.
«Однако в связи с военной операцией на Украине и вопросами структуры обеспечения безопасности в Европе они становятся очень сложными», — заявил глава МИД Финляндии.
С недавнего времени власти Швеции и Финляндии начали говорить о потенциальном вступлении в ряды Североатлантического альянса. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, он поддерживает инициативу стран и намерен обеспечить им быстрое вступление в военный блок.