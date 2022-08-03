МИД Финляндии призвал выявлять россиян при продаже санкционных товаров

Внешнеполитическое ведомство Финляндии выпустило рекомендацию магазинам проверять паспорт покупателя при продаже товаров, попавших в антироссийский санкционный список, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle.
«Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию», — говорится в тексте.
При этом в МИД отметили, что продавцу часто бывает трудно определить, куда отправляется его продукция. Иными словами, каждый случай индивидуален и нуждается в подробном изучении.
Таможенная служба ранее усилила досмотр пассажиров на финско-российской границе на предмет нарушения санкций, введенных Евросоюзом. Список запрещенных товаров широк и постоянно пополняется.