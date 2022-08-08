МИД Финляндии намерен ограничить транзитный туризм для россиян в Европу по шенгенским визам

Власти Финляндии собираются ограничить транзитный туризм россиян в Европу по шенгенским визам, выданным представительствами республики.
Данный вид путешествий стал популярен среди граждан РФ из-за отмены прямого авиасообщения между Россией и европейскими государствами. О намерении правительства рассказал глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер.
Дипломат отметил, что многие туристы из России используют европейскую республику только в качестве транзитной страны на пути к курортам Средиземного моря. В качестве наказания он предложил запретить выдачу новых виз тем, кто использовал Финляндию в качестве временной остановки.