МИД Эстонии вызвал российского посла Липаева

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла Владимира Липаева после ситуации с «нарушением» РФ воздушного пространства республики.
Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, российский вертолет якобы пересек границу в районе погранперехода Койдула.
«С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и прискорбный случай, который никоим образом неприемлем», — сказано в заявлении МИД.
Ранее Владимир Липаев заявил, что призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить россиянам въезд в Европу является националистическим.