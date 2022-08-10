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МИД Эстонии вызвал российского посла Липаева

МИД Эстонии вызвал российского посла Липаева
Peter Seyfferth/imageBROKER.com/Globallookpress

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла Владимира Липаева после ситуации с «нарушением» РФ воздушного пространства республики.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, российский вертолет якобы пересек границу в районе погранперехода Койдула.

«С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и прискорбный случай, который никоим образом неприемлем», — сказано в заявлении МИД.

Ранее Владимир Липаев заявил, что призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить россиянам въезд в Европу является националистическим.

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