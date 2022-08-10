МИД Эстонии вызвал российского посла Липаева

«С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и прискорбный случай, который никоим образом неприемлем», — сказано в заявлении МИД.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла Владимира Липаева после ситуации с «нарушением» РФ воздушного пространства республики.