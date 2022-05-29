МИД ДНР: республика обсуждает свое признание с некоторыми странами

Донецкая Народная Республика ведет переговоры с некоторыми странами о своем признании. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
Дипломат подчеркнула, что итог обсуждения этого вопроса будет скоро известен. Министерство иностранных дел пообещало, что расскажет об этом на следующей неделе, сообщает ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал как можно быстрее принять страну в Евросоюз. Однако обозреватели The American Conservative назвали просьбу политика невыполнимой, передает телеканал «360».