МИД ДНР: поставки западных вооружений Украине нарушают Минские соглашения

МИД ДНР: поставки западных вооружений Украине нарушают Минские соглашения Новости
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ДНР рассчитывает на реакцию стран-гарантов Минских соглашений на поставки Западом вооружения Украине. Об этом сообщила полпред ДНР в контактной группе по урегулированию в Донбассе Наталья Никонорова.

Ранее минобороны Украины сообщило, что двое советников из США приступили к постоянной работе в ведомстве. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь сообщил, что ЕС готовится направить на Украину миссию по подготовке «кадров высокого уровня» украинской армии.

Никонорова в беседе с РИА Новости отметила, что присутствие иностранных вооруженных лиц, вооруженных формирований — это еще и нарушение Минских соглашений. Она напомнила, что там прямо предписан вывод любых вооруженных формирований.

«Что же делает коллективный Запад? Все в точности до наоборот: эти вооружения и формирования поставляются на Украину», — отметила глава МИД ДНР.

Никонорова отметила, что этот вопрос уже относится к странам-гарантам Минских соглашений. В ДНР ожидают, что соответствующее давление будет оказано на Киев с тем, чтобы нарушения прекратились.

 
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