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МИД Черногории: российский дипломат объявлен персоной нон грата

МИД Черногории: российский дипломат объявлен персоной нон грата
pxhere.com

Власти Черногории объявили российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщило министерство иностранных дел республики.

Согласно полученной информации, посла РФ Владислава Масленникова уведомили о решении властей. Дипломата обязали покинуть территорию республики в течение семи дней.

«Формальная нота об этом решении, в которой указан семидневный срок для того, чтобы покинуть территорию Черногории, вручена сегодня послу Российской Федерации Владиславу Масленникову», – отметили в ведомстве.

Ранее посольство России в Черногории обвинило Подгорицу в бездоказательных выпадах в адрес Москвы по вопросу о Запорожской АЭС.

дипломат МИД Россия северная македония черногория
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