МИД Черногории: российский дипломат объявлен персоной нон грата

Власти Черногории объявили российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщило министерство иностранных дел республики.
Согласно полученной информации, посла РФ Владислава Масленникова уведомили о решении властей. Дипломата обязали покинуть территорию республики в течение семи дней.
«Формальная нота об этом решении, в которой указан семидневный срок для того, чтобы покинуть территорию Черногории, вручена сегодня послу Российской Федерации Владиславу Масленникову», – отметили в ведомстве.
Ранее посольство России в Черногории обвинило Подгорицу в бездоказательных выпадах в адрес Москвы по вопросу о Запорожской АЭС.