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МИД Черногории объяснил решение о закрытии неба для Лаврова санкционными обязательствами

МИД Черногории объяснил решение о закрытии неба для Лаврова санкционными обязательствами
MFA Russia/via Globallookpress.com

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову запретили пролет над Черногорией из-за обязательств, связанных с введением санкций против РФ на фоне спецоперации на Украине. Соответствующее заявление сделали во внешнеполитическом ведомстве страны.

По данным МИД Черногории, решение было «неизбежным». Глава российского ведомства мог бы приехать в Сербию наземным путем, подчеркнули в министерстве.

«Черногория запретом на пролет самолета главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила обязательства, которые взяла на себя», — указали в МИД.

Ранее RT писал, что Пекин не одобряет антироссийские санкции. Об этом рассказал глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин.     

Лавров санкции черногория
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