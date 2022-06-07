МИД Черногории объяснил решение о закрытии неба для Лаврова санкционными обязательствами

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову запретили пролет над Черногорией из-за обязательств, связанных с введением санкций против РФ на фоне спецоперации на Украине. Соответствующее заявление сделали во внешнеполитическом ведомстве страны.
По данным МИД Черногории, решение было «неизбежным». Глава российского ведомства мог бы приехать в Сербию наземным путем, подчеркнули в министерстве.
«Черногория запретом на пролет самолета главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила обязательства, которые взяла на себя», — указали в МИД.
Ранее RT писал, что Пекин не одобряет антироссийские санкции. Об этом рассказал глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцин.