МИД Черногории назвал дружбу с Россией гордостью страны

Черногория всегда будет другом для российского народа. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел республики.
Таким образом внешнеполитическое ведомство прокомментировало слова главы российского МИД Сергея Лаврова, который сказал, что западные страны используют Подгорицу и Скопье как инструмент в игре против Москвы.
«Для Черногории и России предмет гордости 311 лет дипломатических отношений. Дружба с российским народом больше, чем политика, так как бывает правильная и ошибочная политика. <…> Российский народ всегда будет иметь друга в лице Черногории, но не политика агрессии и трагичного экспансионизма», — заявили в МИД Черногории.
При этом черногорские власти ранее поддержали все антироссийские санкции Евросоюза, депортировали дипломатов РФ и оказали киевскому режиму помощь.
Ранее стало известно, что Вашингтон собирается получить больше информации о взаимодействии Москвы с западнобалканскими странами. Об этом пишет RT.