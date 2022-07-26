МИД Черногории назвал дружбу с Россией гордостью страны

«Для Черногории и России предмет гордости 311 лет дипломатических отношений. Дружба с российским народом больше, чем политика, так как бывает правильная и ошибочная политика. <…> Российский народ всегда будет иметь друга в лице Черногории, но не политика агрессии и трагичного экспансионизма», — заявили в МИД Черногории.