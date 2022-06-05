МИД Британии запретил украинским детям въезд в страну без биологических родителей

Около 500 украинских детей вынуждены оставаться в зоне боевых действий из-за запрета Министерства иностранных дел Великобритании на въезд несовершеннолетних лиц без сопровождения биологических родителей.
Власти европейского государства объяснили свое решением желанием предотвратить торговлю людьми. Теперь британские спонсоры не смогут принять у себя детей с Украины.
«Из соображений безопасности несовершеннолетние без сопровождения имеют право на участие в программе “Дома для Украины” только в том случае, если они воссоединяются с родителем или законным опекуном», — передает слова представителя британского правительства Daily Mail.
Все украинские беженцы, которые готовились перебраться в Соединенное Королевство, теперь находятся в подвешенном состоянии. Согласно логике британского правительства, безопаснее оставить детей в зоне боевых действий, чем позволить им жить у семьи, которая прошла несколько проверок.