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    МИД Австрии выступил против принятия Украины в Евросоюз

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МИД Австрии выступил против принятия Украины в Евросоюз

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    pixabay.com

    Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украина
    не должна вступать в Евросоюз ни сейчас, ни в дальнейшем, сообщает немецкое
    издание Heute.

    По данным издания, министр уверен, что Украина должна
    выбрать «другой путь», не предполагающий членства в ЕС. Свою позицию Шалленберг
    подкрепил тем, что страны Западных Балкан ждали статуса кандидата в ЕС гораздо
    дольше.

    По мнению политика, нужно создать другие модели, которые
    позволят «экспортировать западную модель жизни», не включая страну в состав ЕС.

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