МИД Австрии выступил против принятия Украины в Евросоюз

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украина
не должна вступать в Евросоюз ни сейчас, ни в дальнейшем, сообщает немецкое
издание Heute.
По данным издания, министр уверен, что Украина должна
выбрать «другой путь», не предполагающий членства в ЕС. Свою позицию Шалленберг
подкрепил тем, что страны Западных Балкан ждали статуса кандидата в ЕС гораздо
дольше.
По мнению политика, нужно создать другие модели, которые
позволят «экспортировать западную модель жизни», не включая страну в состав ЕС.
загрузка...