Microsoft выпустила обновление Windows 11 — «Интересное» прямо на рабочем столе

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Компания Microsoft выпустила свежее обновление своей новой операционной системы Windows 11, которое приносит не только исправление ошибок и латание уязвимостей, но и парочку новых функций.





Среди таких новшеств — функция Windows Spotlight на рабочем столе, которая, как считалось, должна была появиться лишь с большим релизом Windows 11 22H2 в конце текущего года. Однако она становится доступна для использования прямо сейчас после установки апдейта под номером KB5014019 (сборка 22000.708).

Напомним, Windows Spotlight (в русскоязычной версии — «Windows: интересное») автоматически меняет фон экрана блокировки на красивые фотографии и изображения, а также иногда показывает специальные предложения. Теперь красивые обои, подобранные Microsoft, становятся доступны не только на экране блокировки, но и на рабочем столе.

Также была доработана функция Family Safety — был улучшен механизм проверки безопасности для учётной записи ребёнка, когда он отправляет запрос на получение дополнительного времени работы за компьютером.

Windows 11 KB5014019 (сборка 22000.708) — это необязательное, опциональное обновление. Оно не устанавливается автоматически, но доступно как через Windows Update (Центр обновления Windows), так и для скачивания в ручную из каталога обновлений Microsoft Update Catalog.