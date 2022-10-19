Технологии0

Microsoft выпустила обновление Windows 10 22H2, оно уже доступно для установки

Microsoft выпустила обновление Windows 10 22H2, оно уже доступно для установки

Сегодня Microsoft сделала общедоступным новое накопительное обновление для компьютеров под управлением Windows 10 – Windows 10 22H2. Его уже можно загрузить и установить (в том числе и в России) через Центр обновления Windows.

Windows 10 22H2 распространяется с так называемой технологией обслуживания. Все изменения уже присутствуют ранее выпущенных обновлениях, но находятся в отключенном состоянии. Выпущенное же сейчас обновление лишь активирует эти изменения, поэтому весь процесс осуществляется очень быстро.

Технология обслуживания применяться только для пользователей Windows 10 20H1 и свежее. Если обновляться с более ранних версий Windows 10, то процесс будет абсолютно таким же, как при установке полноценного функционального обновления. Сервисная поддержка версий Home и Pro Windows 10 22H2 будет осуществляться в течение 18 месяцев, версий Enterprise и Education – в течение 30 месяцев.

Напомним, ранее Microsoft объявила о том, что поддержка версии Windows 10 21H1 прекратится 13 декабря 2022 года.

MICROSOFT WINDOWS
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.