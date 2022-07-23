Microsoft снова хочет блокировать макросы в приложениях Office

Microsoft подтвердила, что вскоре начнет блокировать макросы Visual Basic Applications (VBA) в приложениях Office по умолчанию, хотя ещё в начале июля отменила такие блокировки. Технологический гигант заявил, что новая волна блокировок стартует с 27 июля.





Ранее компания приостановила развертывание функции блокировки макросов, ссылаясь на просьбы пользователей, поскольку блокировки затронули выполнение ряда задач по автоматизации.

Компания уточнила, что приостановила блокировку и параллельно пытается повысить удобство использования макросов в рамках новых требований. В частности, появились новые пошаговые инструкции, где поясняется, как система Office определяет, блокировать или запускать макросы, какие версии Office затронуты новыми правилами, как позволить запуск макросов VBA в доверенных файлах и как подготовиться к изменениям.

Отключение запуска макросов по умолчанию анонсировали ещё в феврале, что должно снизить уязвимость многих систем. Ведь вирусы зачастую используют VBA-код, чтобы внедряться в систему. Это раннее подтверждали антивирусные компании, такие как ESET.

Блокировка макросов планируется во всех продуктах Office, включая Access, Excel, PowerPoint, Visio и Word. Что касается операционных систем, то речь идёт о Windows, Mac, Android и iOS.