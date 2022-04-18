Microsoft прекратит поддержку одной из версий Microsoft Office через год

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Компания Microsoft сообщила о грядущем прекращении поддержки пакета офисных приложений Office 2013, выпущенного более девяти лет назад.





Данная версия Microsoft Office дебютировала в июле 2021 года, релиз состоялся в январе 2013 года, а его наследником стала версия Microsoft Office 2016.

Согласно официальной документации, срок службы Office 2013 истекает 11 апреля 2023 года. Набор приложений получил пять лет основной поддержки и четыре года расширенной поддержки, когда выпускались исправления безопасности и критические обновления.

Microsoft сообщила своим клиентам:

После пяти лет основной поддержки и пяти лет расширенной поддержки Office 2013 достигнет окончания расширенной поддержки 11 апреля 2023 г. В соответствии с политикой фиксированного жизненного цикла после этой даты обновления безопасности для Office 2013 больше не будут доступны.

После окончания поддержки Office 2013 корпорация Microsoft не будет предоставлять никаких новых обновлений для системы безопасности, а дальнейшее использование Office 2013 после апреля 2023 г. может повысить подверженность вашей организации рискам безопасности или повлиять на вашу способность выполнять обязательства по соблюдению нормативных требований».

Окончание поддержки не означает, что приложения перестанут работать. Office 2013 можно будет продолжать использовать и после апреля 2023 года, но уже на свой страх и риск. Кроме того, Microsoft больше не будет предоставлять техническую поддержку, возможны проблемы с совместимостью, и так далее.

Пользователи Office 2013 могут перейти на Office 365 (подписка) или Office 2021 (бессрочная лицензия).