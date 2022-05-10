Microsoft прекратила поддержку самой стабильной версии Windows 10

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Компания Microsoft прекратила сегодня поддержку одной из версий операционной системы Windows 10.





Речь идёт о Windows 10 версии 20H2 (большое обновление за октябрь 2020 года). Эта версия принесла пользователям Windows 10 множество новых функций, включая изменения меню «Пуск» и панели задач, улучшенные уведомления и расширенные возможности для планшетов. Это также была первая версия Windows 10 с предустановленным браузером с Edge на основе Chromium. Кроме того, она была признана как самая стабильная среди многочисленных версий Windows 10. Однако теперь обслуживание Windows 10 версии 20H2 подошло к концу.

С 10 мая 2022 года ПК с Windows 10 20H2 прекращают получать обновления безопасности, а служба поддержки будет лишь советовать установить большее свежую версию ОС. Поддержка прекращена для таких вариаций:

Windows 10 Home (Домашняя)

Windows 10 Pro

Windows 10 Pro Education

Windows 10 Pro for Workstations

Отметим, что Windows 10 20H2 в версиях Enterprise, Education и IoT Enterprise продолжат получать поддержку до 9 мая 2023 года. Тем временем, Microsoft ещё в январе планировала начать автоматически переводить пользователей на более современную версию ОС — 21H2, выпущенную в ноябре 2021 года.