Microsoft повысила производительность Xbox

Компания Sony выпустила свежее обновление системного программного обеспечения для игровых приставок Xbox. Прошивка под номером 10.0.22000.4976 уже доступна пользователям Xbox для установки.





Обновление не вносит больших изменений, а вместо этого фокусируется на повышении общей стабильности и производительности. В заметке к релизу говорится:

Повышение производительности и общие улучшения стабильности работы.

Однако в этом обновлении по-прежнему присутствует целый ряд проблем. Например, геймпады у некоторых пользователей случайным образом теряют синхронизацию или отключаются от консоли. Также есть проблемы в «Гиде» (нельзя отрегулировать аудиомикшер), значок дисковых игр не появляется на панели мониторинга, HDMI-CEC не у всех работает корректно, у телевизоров при первом включении используется неверное разрешение, и так далее.