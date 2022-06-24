Microsoft опубликовала отчёт, где заявила о хакерских атаках России на США и Европу из-за Украины

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Microsoft опубликовала новый отчёт, в котором утверждается, что российские хакеры провели множество операций против стран, которые поддерживают Украину. По словам президента Microsoft Брэда Смита, их масштабы выходят далеко за пределы Украины.





Если верить опубликованным данным, то атакам подверглись 128 организаций в 42 странах, включая США, Данию, Литву, Латвию, Польшу и Норвегию. Также, судя по отчёту, пострадали компании из Швеции и Финляндии.

В документе говорится, что целями были правительственные организации, аналитические центры, гуманитарные группы и так далее. Также в компании сообщают, что примерно в 29% случаев атаки были успешны, в некоторых случаях были похищены ценные сведения. В Microsoft отметили, что масштабы последствий оценить трудно, поскольку многие клиенты хранили данные в своих системах, а не в «облаках» компании.

Помимо этого, в блоге Microsoft рассказали о методах противодействия подобным угрозам. Там заявили, что корпорация использует искусственный интеллект, новые инструменты аналитики и другие методы для отслеживания хакерских атак на элементы критически важной инфраструктуры.

Отметим, что компания уже заявила, что она сворачивает свою деятельность в России.