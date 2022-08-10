Microsoft обновила Windows 7 и Windows 8.1. В России сейчас таких PC более 26%

Компания Microsoft выпустила большую партию накопительных обновлений для своей операционной системы в рамках традиционного ежемесячного «обновления по вторникам» (Patch Tuesday). Апдейты предлагаются для Windows 11 и Windows 10, но компания не обошла своим вниманием и таких заслуженных ветеранов, как Windows 8.1 с Windows 7.





Обновления Windows 7 (KB5016679) и Windows 8.1 (KB5016683) устраняют ряд уже известных проблем, включая проблемы с утечками токенов, инструментами устранения неполадок с речью и сетью, и так далее. Кроме того, теперь несовместимые принтеры и сканеры больше не смогут проходить проверку подлинности.

Напомним, поддержка Windows 8.1 продолжится до начала 2023 года, в то время как для Windows 7 бесплатная поддержка уже не предоставляется. Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 два года назад — 14 января 2020 года. Для корпоративных пользователей Microsoft предлагает платную продлённую поддержку Windows 7. Они могут получать обновления безопасности в рамках программы Windows 7 ESU (Extended Security Updates, расширенные обновления безопасности) до января 2023 года. В 2021 году цена этого сервиса выросла до 50 долларов за каждый компьютер, а в 2022 году — до 100 долларов за каждый компьютер.

Отметим, что, согласно данным StatCounter по состоянию на июль 2022 года, суммарная доля Windows 7 и Windows 8.1 почти достигает 15% от общего количества ПК с Windows в мире (14,85%). В России этот показатель превышает 26%.

