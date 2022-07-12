Microsoft обновила Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7 — исправлена почти сотня уязвимостей

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Компания Microsoft выпустила большую подборку накопительных обновлений в рамках традиционного ежемесячного «обновления по вторникам» (Patch Tuesday) для операционной системы Windows. Апдейты доступны для новейшей Windows 11, Windows 10 и даже таких «заслуженных ветеранов», как Windows 8.1 и Windows 7.





В рамках Patch Tuesday за июль 2022 года компания устранила 84 уязвимостей в системе безопасности, включая четыре критические, позволяющие злоумышленникам удалённо запускать исполнение кода. В том числе одну уязвимость нулевого дня, которая активно использовалась злоумышленниками.

Для Windows 11 обновление получило маркировку KB5015814, для Windows 10 апдейт KB5015807 выпущен для версий 21H1 и 21H2 — это единственные версии Windows 10 Home и Pro, которые продолжают поддерживаться компанией. Здесь внимание уделялось исправлению уязвимостей и ошибок.

Для Windows 8.1 (KB5015874) и Windows 7 (KB5015861) также была проведена «работа над ошибками». Напомним, поддержка Windows 8.1 продолжится до начала 2023 года, в то время как для Windows 7 бесплатная поддержка уже не предоставляется. Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 два года назад — 14 января 2020 года. Для корпоративных пользователей Microsoft предлагает платную продлённую поддержку Windows 7. Они могут получать обновления безопасности в рамках программы Windows 7 ESU (Extended Security Updates, расширенные обновления безопасности) до января 2023 года. В 2021 году цена этого сервиса выросла до 50 долларов за каждый компьютер, а в 2022 году — до 100 долларов за каждый компьютер.