Microsoft Edge позволит редактировать изображения прямо в браузере и до их сохранения

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В браузере Microsoft Edge Canary появилась новая функция, которая позволит редактировать изображения до сохранения. Для этого заявлен набор базовых операций по работе с картинками.





Это позволит упростить работу с изображениями еще до их фактического сохранения на диск. Внешне интерфейс редактора изображений похож на приложение «Фотографии» с похожим набором возможностей. Там есть, к примеру, добавление фильтров и пометки, а также возможности изменения размера картинки, поворот, обрезка, отмена последнего действия и так далее.





Для доступа нужно на картинке нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Редактировать изображение». Однако пока эта возможность доступна лишь некоторым пользователям Microsoft Edge Canary.

Пока не сообщается, когда нововведение появится в релизной версии браузера. Однако добавление таких возможностей повышает удобство использования Microsoft Edge.

Отметим, что ранее в браузере появилась функция проверки скорости интернета — пока тоже только в сборке Canary.