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Microsoft Defender может снижать производительность ПК на Windows 10 или 11, энтузиаст предложил временное решение

Microsoft Defender может снижать производительность ПК на Windows 10 или 11, энтузиаст предложил временное решение

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В сети появилась информация о том, что антивирус Microsoft Defender может существенно снижать производительность ПК, работая на системе под управлением Windows 10 или 11 с процессором Intel Core с 8-го по 11-е поколения.


Сообщатся, что в работе антивируса иногда происходит сбой, который приводит к тому, что приложение занимает все семь аппаратных счётчиков производительности. Из-за этого падает производительности системы в целом.

Проблему нашёл Кевин Глинн, который создал утилиты RealTemp и ThrottleStop. Он разработал утилиту Counter Control, которая позволяет сбрасывать счётчики производительности, тем самым снижая потребление ресурсов. Альтернативой может выступать только отключение Defender.

Microsoft Defender может снижать производительность ПК на Windows 10 или 11, энтузиаст предложил временное решение

Если в разделе Current Status в утилите указано значение Defender, то нужно только нажать кнопку Reset Counters, чтобы сбросить счётчики производительности. Также это можно сделать автоматически — нужно включить в утилите опцию Windows Defender Boost, и тогда сброс будет производиться сам.

Microsoft Defender может снижать производительность ПК на Windows 10 или 11, энтузиаст предложил временное решение

Официального исправления для Microsoft Defender пока нет. Также неясно, знают ли об этом в Microsoft. Ранее сообщалось, что антивирус Microsoft Defender вышел на iOS и macOS.

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MICROSOFT
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