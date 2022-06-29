Microsoft Defender может снижать производительность ПК на Windows 10 или 11, энтузиаст предложил временное решение

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В сети появилась информация о том, что антивирус Microsoft Defender может существенно снижать производительность ПК, работая на системе под управлением Windows 10 или 11 с процессором Intel Core с 8-го по 11-е поколения.





Сообщатся, что в работе антивируса иногда происходит сбой, который приводит к тому, что приложение занимает все семь аппаратных счётчиков производительности. Из-за этого падает производительности системы в целом.

Проблему нашёл Кевин Глинн, который создал утилиты RealTemp и ThrottleStop. Он разработал утилиту Counter Control, которая позволяет сбрасывать счётчики производительности, тем самым снижая потребление ресурсов. Альтернативой может выступать только отключение Defender.





Если в разделе Current Status в утилите указано значение Defender, то нужно только нажать кнопку Reset Counters, чтобы сбросить счётчики производительности. Также это можно сделать автоматически — нужно включить в утилите опцию Windows Defender Boost, и тогда сброс будет производиться сам.





Официального исправления для Microsoft Defender пока нет. Также неясно, знают ли об этом в Microsoft. Ранее сообщалось, что антивирус Microsoft Defender вышел на iOS и macOS.