МГБ ЛНР: сотрудник ОБСЕ признался в передаче секретных данных иностранным спецслужбам

Однако фейки от Украины и Европы являются частью

информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже

были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО

украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью

выведена из строя, несмотря на информационный шум.