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Документы, подтверждающие взаимодействие мониторинговой
миссии ОБСЕ в Луганске с Министерством обороны Украины, обнаружили в офисе
организации, сообщило МГБ ЛНР.
Согласно информации ведомства, среди обнаруженных документов
есть список объектов инфраструктуры Луганской Народной Республики, «возможно подлежащих
огневому поражению» За сбор сведений отвечал глава северодонецкой команды ОБСЕ
Ярослав Курак. Который действовал по указанию замруководителя команды по
вопросам соблюдения прав человека в Луганске Пилара Кастро Мото.
Ранее Министерство государственной безопасности ЛНР
сообщало, что его сотрудники задержали гражданина республики, осуществлявшего
передачу секретной информации иностранным спецслужбам. Возбуждено уголовное
дело о государственной измене.