Согласно информации ведомства, среди обнаруженных документов

есть список объектов инфраструктуры Луганской Народной Республики, «возможно подлежащих

огневому поражению» За сбор сведений отвечал глава северодонецкой команды ОБСЕ

Ярослав Курак. Который действовал по указанию замруководителя команды по

вопросам соблюдения прав человека в Луганске Пилара Кастро Мото.