Межевич назвал причины выпада Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии

The Presidential Office of Ukrai / picture alliance / SVEN SIMON/ТАССУкраина на глазах у всего мира разрушает остатки того, что считалось нормой в международных отношениях, демонстрируя деградацию своего государственного аппарата. Такое мнение в беседе с RT высказал главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, комментируя очередной дипломатический скандал между Украиной и Венгрией. Напомним ранее спикер венгерского парламента Ласло Кевер, говоря о том, как президент Украины Владимир Зеленский ведет себя по отношению к главам других государств, требуя все новой военной помощи и антироссийских санкций, предположил, что тот испытывает «проблемы с психикой». Никто из коллег Зеленского, напомнил Кевер, не позволяет себе ничего подобного во взаимоотношениях с иностранными политиками на высшем уровне, тем более в ситуации, когда их страны так остро нуждаются в международной поддержке и помощи. Этим замечанием спикер парламента Венгрии вызвал шкал негодования на Украине. В ..

The Presidential Office of Ukrai / picture alliance / SVEN SIMON/ТАСС

Украина на глазах у всего мира разрушает остатки того, что считалось нормой в международных отношениях, демонстрируя деградацию своего государственного аппарата.

Такое мнение в беседе с RT высказал главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, комментируя очередной дипломатический скандал между Украиной и Венгрией.

Напомним ранее спикер венгерского парламента Ласло Кевер, говоря о том, как президент Украины Владимир Зеленский ведет себя по отношению к главам других государств, требуя все новой военной помощи и антироссийских санкций, предположил, что тот испытывает «проблемы с психикой».

Никто из коллег Зеленского, напомнил Кевер, не позволяет себе ничего подобного во взаимоотношениях с иностранными политиками на высшем уровне, тем более в ситуации, когда их страны так остро нуждаются в международной поддержке и помощи.

Этим замечанием спикер парламента Венгрии вызвал шкал негодования на Украине. В частности, Офис украинского президента назвал Ласло Кевера «недополитиком», а в МИД страны призвали Кевера предъявить справку о собственном психическом здоровье.

Комментируя ситуацию, Николай Межевич напомнил о том, как в апреле текущего года украинский президент Владимир Зеленский недипломатично возмутился тем, что Венгрия не спешит осуждать Россию за ее спецоперацию на территории Украины и присоединяться к западным санкциям против Москвы.

Тогда Зеленский, выступая на заседании Европейского парламента, обратился к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану на «ты» и выдвинул ему множество претензий.

«Ты сомневаешься, вводить санкции или нет? Сомневаешься, пропускать оружие или нет? Сомневаешься, торговать с Россией или нет? Нет времени сомневаться. Пора уже решать», – подчеркнул Зеленский.

Свой ответ на обвинения со стороны Зеленского, Виктор Орбан озвучил в интервью телеканалу М1, отметив, что Венгрия поддерживает украинских граждан и помогает беженцам. Но в том, что касается отстаивания собственных национальных интересов, которые могут пострадать из-за прекращения взаимоотношений с Москвой и введения антироссийских санкций, отметил Орбан, Будапешт намерен принимать самостоятельные решения.

globallookpress.com/Marton Monus/dpa

По словам Николая Межевича, эти дипломатические скандалы ярко олицетворяют курс Украины на разрушение последних еще оставшихся международных норм.

«Украинский госаппарат деградировал. Киеву понравилось, что на его недостойное поведение в Европе закрывают глаза. Как было, например, с историей про немецкого канцлера, которого посол Украины в ФРГ назвал ливерной колбасой», – напомнил политолог.

Так и Зеленский, оскорбивший Орбана и обратившийся к нему на «ты», далеко вышел за рамки принятого во всем мире дипломатического протокола.

Тот глава государства, который уверен в своей правоте и в законности своих действий, президент, чувствующий поддержку и силу, не оскорбляет других политиков, подчеркнул Межевич.

«Выпады в сторону Венгрии со стороны украинского лидера — свидетельство слабости, не более того. При этом Будапешт, в отличие от Киева, заслуживает уважения, поскольку стоит на страже своих приоритетов во внешней и внутренней политике», – отметил эксперт.

Федеральное агентство новостей Степан Яцко

Также Николай Межевич добавил, что выпады официального Киева в адрес венгерских властей действительно во многом основаны на «особенностях личности Зеленского». Политик, по его словам, это такая профессия, которая требует определенного опыта, знаний и навыков, в том числе и в том, что касается дипломатического общения.

«Откуда у Зеленского все эти три составляющие, если он эстрадный комик, оказавшийся выгодной кандидатурой на пост президента у определенных кругов Украины и у Запада? И критиковать Зеленского за отсутствие политического опыта — то же самое, что обвинять домашнюю кошку в том, что она не львица», – образно объяснил эксперт.

Таким образом, по словам Межевича, Зеленский – это всего-навсего случайный кот, который оказался в кресле главы государства. И эта его случайность наглядно доказывается и тоном, и содержанием его обращений к премьер-министру Венгрии.