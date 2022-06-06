Межевич назвал причины выпада Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии

Украина на глазах у всего мира разрушает остатки того, что считалось нормой в международных отношениях, демонстрируя деградацию своего государственного аппарата.
Такое мнение в беседе с RT высказал главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, комментируя очередной дипломатический скандал между Украиной и Венгрией.
Напомним ранее спикер венгерского парламента Ласло Кевер, говоря о том, как президент Украины Владимир Зеленский ведет себя по отношению к главам других государств, требуя все новой военной помощи и антироссийских санкций, предположил, что тот испытывает «проблемы с психикой».
Никто из коллег Зеленского, напомнил Кевер, не позволяет себе ничего подобного во взаимоотношениях с иностранными политиками на высшем уровне, тем более в ситуации, когда их страны так остро нуждаются в международной поддержке и помощи.
Этим замечанием спикер парламента Венгрии вызвал шкал негодования на Украине. В частности, Офис украинского президента назвал Ласло Кевера «недополитиком», а в МИД страны призвали Кевера предъявить справку о собственном психическом здоровье.
Комментируя ситуацию, Николай Межевич напомнил о том, как в апреле текущего года украинский президент Владимир Зеленский недипломатично возмутился тем, что Венгрия не спешит осуждать Россию за ее спецоперацию на территории Украины и присоединяться к западным санкциям против Москвы.
Тогда Зеленский, выступая на заседании Европейского парламента, обратился к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану на «ты» и выдвинул ему множество претензий.
«Ты сомневаешься, вводить санкции или нет? Сомневаешься, пропускать оружие или нет? Сомневаешься, торговать с Россией или нет? Нет времени сомневаться. Пора уже решать», – подчеркнул Зеленский.
Свой ответ на обвинения со стороны Зеленского, Виктор Орбан озвучил в интервью телеканалу М1, отметив, что Венгрия поддерживает украинских граждан и помогает беженцам. Но в том, что касается отстаивания собственных национальных интересов, которые могут пострадать из-за прекращения взаимоотношений с Москвой и введения антироссийских санкций, отметил Орбан, Будапешт намерен принимать самостоятельные решения.
По словам Николая Межевича, эти дипломатические скандалы ярко олицетворяют курс Украины на разрушение последних еще оставшихся международных норм.
«Украинский госаппарат деградировал. Киеву понравилось, что на его недостойное поведение в Европе закрывают глаза. Как было, например, с историей про немецкого канцлера, которого посол Украины в ФРГ назвал ливерной колбасой», – напомнил политолог.
Так и Зеленский, оскорбивший Орбана и обратившийся к нему на «ты», далеко вышел за рамки принятого во всем мире дипломатического протокола.
Тот глава государства, который уверен в своей правоте и в законности своих действий, президент, чувствующий поддержку и силу, не оскорбляет других политиков, подчеркнул Межевич.
«Выпады в сторону Венгрии со стороны украинского лидера — свидетельство слабости, не более того. При этом Будапешт, в отличие от Киева, заслуживает уважения, поскольку стоит на страже своих приоритетов во внешней и внутренней политике», – отметил эксперт.
Также Николай Межевич добавил, что выпады официального Киева в адрес венгерских властей действительно во многом основаны на «особенностях личности Зеленского». Политик, по его словам, это такая профессия, которая требует определенного опыта, знаний и навыков, в том числе и в том, что касается дипломатического общения.
«Откуда у Зеленского все эти три составляющие, если он эстрадный комик, оказавшийся выгодной кандидатурой на пост президента у определенных кругов Украины и у Запада? И критиковать Зеленского за отсутствие политического опыта — то же самое, что обвинять домашнюю кошку в том, что она не львица», – образно объяснил эксперт.
Таким образом, по словам Межевича, Зеленский – это всего-навсего случайный кот, который оказался в кресле главы государства. И эта его случайность наглядно доказывается и тоном, и содержанием его обращений к премьер-министру Венгрии.