Международный день сельских женщин отмечается 15 октября

История показывает, что женщины из сельской местности самостоятельно восстанавливали инфраструктуру в стране. Большинство из них потеряли своих мужей из-за войны, поэтому им приходилось работать на полях, собирать урожай и воспитывать детей в одиночку, передает «Царьград».