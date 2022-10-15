Международный день сельских женщин отмечается 15 октября

Сегодня в России отмечается Международный день сельских женщин. Праздник создан в честь прекрасной половины населения, которая помогает в развитии экономики своим каждодневным трудом.
История показывает, что женщины из сельской местности самостоятельно восстанавливали инфраструктуру в стране. Большинство из них потеряли своих мужей из-за войны, поэтому им приходилось работать на полях, собирать урожай и воспитывать детей в одиночку, передает «Царьград».
Сельские женщины составляют четверть населения планеты. Идея праздника зародилась в 1995 году в Китае на IV Международной конференции ООН. Генеральная Ассамблея ООН официально утвердила его в 2008 году. В России событие празднуется на протяжении 15 лет.