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Международный день сельских женщин отмечается 15 октября

Житель Ставрополья оставил без жилья соседа-сироту
НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Зоя Черничная

Сегодня в России отмечается Международный день сельских женщин. Праздник создан в честь прекрасной половины населения, которая помогает в развитии экономики своим каждодневным трудом.

История показывает, что женщины из сельской местности самостоятельно восстанавливали инфраструктуру в стране. Большинство из них потеряли своих мужей из-за войны, поэтому им приходилось работать на полях, собирать урожай и воспитывать детей в одиночку, передает «Царьград».

Сельские женщины составляют четверть населения планеты. Идея праздника зародилась в 1995 году в Китае на IV Международной конференции ООН. Генеральная Ассамблея ООН официально утвердила его в 2008 году. В России событие празднуется на протяжении 15 лет.

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