Международный ФАН создал карту основных событий в ЛДНР и Украине за прошедшие сутки

Международный ФАН создал карту основных событий в ЛДНР и Украине за прошедшие сутки Новости
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Карта основных событий, которые произошли в Донбассе и на Украине за 26 февраля, была подготовлена международной редакцией агентства ФАН для своих читателей.

О событиях специальной военной операции ВС РФ за 26 февраля подготовил и опубликовал карту в своем Telegram-канале Международный ФАН.

Ранее Минобороны России объявило о наступлении российских военных на всех направлениях после отказа Киева от диалога. Перед этим наступление было приостановлено в связи с возможностью проведения переговоров.

 
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