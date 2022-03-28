Международное агентство Fitch отзывает российские рейтинги

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Международное рейтинговое агентство Fitch приняло решение об аннулировании рейтингов, связанных с компаниями и структурами из
России.
Рейтинги России отзываются Fitch Ratings. Компания
поддержала в данном направлении западные санкции, учрежденные против Москвы.
«Fitch Ratings отзывает рейтинги России. Действия
производятся по причинам, связанными с санкциям», — говорится в сообщении
организации.
Агентство осуществляет такие манипуляции с суверенным
рейтингом России раньше планов. Ранее в Fitch собрались отозвать рейтинги до 15
апреля. Европейский союз ввел запрет на присваивание кредитных рейтингов
юрлицам из РФ 15 марта.
Fitch Group приостановила деятельность в России с 8 марта.
Кредитные рейтинги присваивались структурами Fitch Solutions и Fitch Ratings,
которые также теперь перестанут работать.