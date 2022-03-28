Международное агентство Fitch отзывает российские рейтинги

Агентство осуществляет такие манипуляции с суверенным

рейтингом России раньше планов. Ранее в Fitch собрались отозвать рейтинги до 15

апреля. Европейский союз ввел запрет на присваивание кредитных рейтингов

юрлицам из РФ 15 марта.