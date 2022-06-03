Международная сесть отелей Marriott объявила об уходе из России

Международная сесть отелей Marriott со штаб-квартирой в США объявила об уходе из России, передает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление компании.
Ранее газета «Известия» сообщала, что сети Marriott и Hilton рассматривают возможность уйти из России, в том числе из-за падения трафика клиентов. Об этом рассказал глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, знакомый с ситуацией.
«Гостиничные сети Marriott (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другими) и Hilton могут покинуть РФ. Такой сценарий компании рассматривают не только на фоне геополитической ситуации, но и из-за падения трафика», — сказано в материале.
Отмечается, что резкое падение спроса на дорогие номера стоимость 60-100 тысяч рублей за сутки зафиксировано с начала марта. Эксперты связывают его со значительным сокращением в России иностранных туристов, которые часто бронировали эти номера.