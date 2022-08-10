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Международная команда ученых открыла уникальный способ снизить боль при помощи звуков

Международная команда ученых открыла уникальный способ снизить боль при помощи звуков
Photo by James Kovin on Unsplash

Международная команда ученых смогла выделить нейронные механизмы, которые участвуют в процессе снижения боли при помощи звуков.

В рамках исследования эксперты подвергали лабораторных грызунов с воспалением на лапах воздействию трех типов звуков. Это благозвучная классическая музыка, неприятная для слуха версия того же произведения, а также белый шум.

Как оказалось, все три типа звуков на низкой интенсивности, примерно на уровне шепота, снижали болевую чувствительность у мышей. А вот более громкое воспроизведение не влияло на болевые реакции.

«Мы были очень удивлены тем, что для терапевтического эффекта значение имеет именно интенсивность звука, а не тип звуков или их благозвучность», — отметил один из авторов научной работы Юаньюань Лю.

Однако пока не совсем понятно, участвуют ли подобные мозговые процессы в подавлении боли у человека. Но, тем не менее, результаты исследования помогут в области разработки более безопасных альтернатив лекарствам для купирования боли, пишет Planet Today.

боль звуки ученые
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