Международная команда ученых открыла уникальный способ снизить боль при помощи звуков

Международная команда ученых смогла выделить нейронные механизмы, которые участвуют в процессе снижения боли при помощи звуков.
В рамках исследования эксперты подвергали лабораторных грызунов с воспалением на лапах воздействию трех типов звуков. Это благозвучная классическая музыка, неприятная для слуха версия того же произведения, а также белый шум.
Как оказалось, все три типа звуков на низкой интенсивности, примерно на уровне шепота, снижали болевую чувствительность у мышей. А вот более громкое воспроизведение не влияло на болевые реакции.
«Мы были очень удивлены тем, что для терапевтического эффекта значение имеет именно интенсивность звука, а не тип звуков или их благозвучность», — отметил один из авторов научной работы Юаньюань Лю.
Однако пока не совсем понятно, участвуют ли подобные мозговые процессы в подавлении боли у человека. Но, тем не менее, результаты исследования помогут в области разработки более безопасных альтернатив лекарствам для купирования боли, пишет Planet Today.