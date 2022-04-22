Международная федерация плавания отстранила от соревнований олимпийского чемпиона Евгения Рылова из-за концерта-митинга в “Лужниках”

Евгений Рылов

Международная федерация плавания (FINA) отстранила российского пловца, двукратного олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира Евгения Рылова от соревнований на девять месяцев. Поводом для этого стало то, что 18 марта спортсмен посетил концерт-митинг в “Лужниках” в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщила пресс-служба FINA.

В Федерации отметили, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут приглашаться на мероприятия под эгидой FINA до конца 2022 года. Евгения обвинили в том, что его действия портят имидж спорта, плавания и самой организации FINA и еще пытались предъявить нарушение кодекса поведения FINA, но в этом пункте нам удалось отстоять свою позицию.

Позиция с их стороны была такая: митинг, посвященный референдуму в Крыму, — участие в политическом событии в поддержку военной операции на Украине. FINA обвинила, а дисциплинарная комиссия их поддержала в том, что это было нарушение конституции FINA — рассказала изданию “МатчТВ” адвокат пловца.

Ранее из-за участия в концерте Рылов потерял рекламный контракт: компания Speedo (производитель экипировки для плавания) расторгла соглашение с ним.

Прошлым летом спортсмен привлек к себе внимание благодаря забавному эпизоду на Олимпиаде: пловец хотел выйти на церемонию награждения в защитной маске, которая изображает кошачью мордочку, однако организаторы оказались против.

За последнее время это уже не первое отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за общественно-политической ситуации. Так, на этой неделе стало известно, что российские теннисисты не смогут принять участие в Уимблдонском турнире в этом году.