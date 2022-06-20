Международная акция «Свеча памяти» состоится 22 июня

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой отметил, что «Свеча памяти» является неотъемлемой частью истории. Участники отдают дань уважения и памяти героям, которые защитили страну.

«Поэтому “Свеча памяти” — это такой вечный живой символ огня и оберег от агрессии в любом современном проявлении», – сказала Яровая.

Председатель попечительского совета акции, депутат Госдумы Ирина Яровая рассказала, что 22 июня является особенным днем в истории. В этот день пришла беда — фашистская Германия совершила нападение на Россию.

Акция «Свеча памяти» запланирована на 22 июня. Первую свечу зажгут 21 июня в 14:00 около Елоховского собора.