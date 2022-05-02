Между молотом и наковальней: политолог Пименова объяснила падающий рейтинг Шольца в ФРГ

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Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, политолог-германист Евгения Пименова объяснила, почему рейтинг канцлера ФРГ Олафа Шольца упал до минимальных значений с момента занятия им высокого поста.
Пименова считает, что важную роль в снижении поддержки населения сыграл украинский кризис. С начала проведения РФ спецоперации по защите республик Донбасса Германия столкнулась проблемами экономического и политического характера.
По мнению политолога, США оказывают на Германию колоссальное давление, принуждая к отправке на Украину вооружений. Олаф Шольц долгое время не мог принять окончательное решение по вопросу военной помощи, и затянувшееся молчание злило как его сторонников, так и оппонентов. В итоге канцлер ФРГ оказался буквально между молотом и наковальней, заключила эксперт.
«Это фрустрация германского общества. Если посмотреть, буквально с уходом Ангелы Меркель ситуация в Европе осыпалась. Получается, что канцлер Меркель своей способностью к сложным компромиссам, переговорам и политическому весу удерживала ситуацию. У Олафа Шольца, судя по всему, такого потенциала нет. Ожидания немецкого общества он в какой-то степени не оправдал», – приводит слова политолога-германиста «Журналистская правда».
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.