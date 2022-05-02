Между молотом и наковальней: политолог Пименова объяснила падающий рейтинг Шольца в ФРГ

По мнению политолога, США оказывают на Германию колоссальное давление, принуждая к отправке на Украину вооружений. Олаф Шольц долгое время не мог принять окончательное решение по вопросу военной помощи, и затянувшееся молчание злило как его сторонников, так и оппонентов. В итоге канцлер ФРГ оказался буквально между молотом и наковальней, заключила эксперт.