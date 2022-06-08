Мэттью Макконахи выступил в Белом доме и призвал усилить контроль за оружием

Мэттью Макконахи в Белом доме

Голливудский актер Мэттью Макконахи выступил в Белом доме и в своей речи призвал ужесточить контроль за огнестрельным оружием в США. По его словам, это поможет предотвратить трагедии, подобные той, которая произошла в мае в родном городе актера, Увальде (Техас).

Он отметил, что перед продажей оружия необходима тщательная проверка биографии покупателя, а кроме того, он призвал не продавать штурмовые винтовки AR-15 людям моложе 21 года.

Нам нужно вложить средства в оказание психологической помощи. Нам нужна безопасность в школах. Мы хотим, чтобы закон о владении оружии не облегчал “плохим парням” возможность заполучить оружие. Нам нужно ограничить освещение средствами массовой информации эпизодов стрельбы в США с большим числом жертв в сенсационном ключе.

Актер добавил, что сейчас есть все шансы на то, чтобы добиться прогресса в решении этой проблемы, поскольку “общество не настолько расколото”.

24 мая этого года 18-летний Сальвадор Рамос устроил стрельбу в начальной школе города Увальде. В результате инцидента погибло 19 детей и двое взрослых. Сам Рамос был застрелен прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.