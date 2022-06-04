Методы работы украинских инфодиверсантов обсуждают в штабе КИБЕР ФРОНТА Z

Участники дискуссии в штабе КИБЕР ФРОНТА Z обсуждают методы работы инфодиверсантов и то, как им противостоит Россия. В качестве спикера организаторы пригласили медиатехнолога Андрея Янкина. Он рассказывает о попытках ЦИПсО вербовать россиян в свои ряды.