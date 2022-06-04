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Методы работы украинских инфодиверсантов обсуждают в штабе КИБЕР ФРОНТА Z

Методы работы украинских инфодиверсантов обсуждают в штабе КИБЕР ФРОНТА Z
Федеральное агентство новостей

Дискуссионный вечер на тему «Россия-Украина: война смыслов и медиатехнологий» проходит в штабе КИБЕР ФРОНТА Z.

Одними из самых спорных методик работы украинской армии оказались Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО). Их основная задача — диверсии в пространстве противника.

Участники дискуссии в штабе КИБЕР ФРОНТА Z обсуждают методы работы инфодиверсантов и то, как им противостоит Россия. В качестве спикера организаторы пригласили медиатехнолога Андрея Янкина. Он рассказывает о попытках ЦИПсО вербовать россиян в свои ряды.

Подробнее о мероприятиях КИБЕР ФРОНТА Z можно узнать из официальной группы в социальной сети «ВКонтакте». 

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