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Метеоролог Тишковец спрогнозировал благоприятный «финал лета»

Метеоролог Тишковец спрогнозировал благоприятный «финал лета»
pxhere.com

Главный специалист «Фобоса» Евгений Тишковец подготовил прогноз на конец лета в Центральной России. По словам метеоролога, к концу августа начнется понижение температуры.

«Если первая декада месяца ознаменовалась относительной жарой с температурой выше 30 градусов и засухой, то в третьей десятидневке показания термометров и данные осадкомеров будут близки к средним показателям, то есть примерно 21 градус и 77 миллиметров осадков», – рассказал Тишковец.

Тишковец добавил, что резкий переход от лета к осени ждать не стоит. В этом году будет благоприятный переход от одного климатического сезона к другому. При этом он отметил, что бабье лето будет долгим.

Ранее «РИАМО» сообщало, что как минимум до конца второй декады августа в Москве сохранится жаркая погода. Этот прогноз распространяется и на всю среднюю полосу России.

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