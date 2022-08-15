Метеоролог Тишковец спрогнозировал благоприятный «финал лета»

Главный специалист «Фобоса» Евгений Тишковец подготовил прогноз на конец лета в Центральной России. По словам метеоролога, к концу августа начнется понижение температуры.
«Если первая декада месяца ознаменовалась относительной жарой с температурой выше 30 градусов и засухой, то в третьей десятидневке показания термометров и данные осадкомеров будут близки к средним показателям, то есть примерно 21 градус и 77 миллиметров осадков», – рассказал Тишковец.
Тишковец добавил, что резкий переход от лета к осени ждать не стоит. В этом году будет благоприятный переход от одного климатического сезона к другому. При этом он отметил, что бабье лето будет долгим.
Ранее «РИАМО» сообщало, что как минимум до конца второй декады августа в Москве сохранится жаркая погода. Этот прогноз распространяется и на всю среднюю полосу России.