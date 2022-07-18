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Метавселенная Otherside от Yuga Labs пригласила первые 4300 участников

Метавселенная Otherside от Yuga Labs пригласила первые 4300 участников

Проект Otherside продемонстрировал возможности собственной виртуальной платформы для владельцев земли в Otherdeed и разработчиков.

Команда метавселенной, созданной Yuga Labs, пригласила 4 300 игроков для первого знакомства с технической демонстрацией возможностей онлайн-платформы. Виртуальных путешественников сопровождал аватар обезьяны из коллекции Yuga Labs.


Участники тура, посетившие Biogenic Swamp, были либо владельцами документов на земли в Otherdeed, либо избранными разработчиками других проектов студии. Владельцы Otherdeed смогли совершить тур по игре Voyager’s Journey, состоящей из 11 частей «вокруг таинственного обелиска, появившегося во вселенной Otherside».

Метавселенная Otherside от Yuga Labs пригласила первые 4300 участников

По сути, The Otherside — это метавселенная или виртуальный мир на блокчейне, который состоит из 200 000 участков виртуальной земли. Как и участки в метавселенной таких проектов, как Decentraland и The Sandbox, местные невзаимозаменяемые токены (NFT) Otherdeeds покупаются и продаются на открытом рынке.

«Мы верим в необычайную силу сообщества и воочию убедились, что оно может стать значительной силой добра. Мы стремимся стимулировать, расширять возможности самовыражения, творчества и изобретательности для сообщества участников Otherside», — говорится в заявлении разработчиков в проектном документе для своей метавселенной (Litepaper).

Статистика, собранная с cryptoslam.io, показывает, что по объёму продаж за неделю NFT Otherdeed заняли третье место среди разных коллекций. На прошлой неделе объём продаж Otherdeed составил $8 540 410, что на 28,67% больше, чем неделей ранее.

В Litepaper упоминается термин интероперабельность. Это свойство аватара пользователя свободно перемещаться по разным многочисленным виртуальным мирам или игровым платформам, которые потенциально могут сформировать глобальную метавселенную.

Сторонники «открытой метавселенной», к которым причисляет себя и команда Yuga Labs, считают «интероперабельность ключом к духу демократизированного и доступного интернета будущего». В документе они предупреждают о рисках, который несет в себе монополизация виртуального пространства мегакорпорациями, такими как Meta (ранее Facebook)*. По их словам, гиганты могут попытаться сохранить чёткими границы, чтобы сохранить контроль над данными и аналитикой пользователей.

Между тем, криптовалюта Apecoin (APE), которая будет использоваться в метавселенной Otherside, за последний месяц выросла в цене на 48,2%, опередив за этот период большинство других токенов. За прошедшие две недели APE поднялся на 10,6%, а его суточный рост составил 22,6%.

Метавселенная Otherside от Yuga Labs пригласила первые 4300 участников

Понаблюдать за «игровым» процессом (если можно назвать игрой время проведённое в метавселенной) можно в записи стрима «амбассадора метавселенных» Chateaux Zed. Выглядит надо сказать это, достаточно… странно.


 

* Компания Meta признанна экстремистской на территории РФ

Метавселенные
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