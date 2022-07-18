Метавселенная Otherside от Yuga Labs пригласила первые 4300 участников

Проект Otherside продемонстрировал возможности собственной виртуальной платформы для владельцев земли в Otherdeed и разработчиков.

Команда метавселенной, созданной Yuga Labs, пригласила 4 300 игроков для первого знакомства с технической демонстрацией возможностей онлайн-платформы. Виртуальных путешественников сопровождал аватар обезьяны из коллекции Yuga Labs.





Участники тура, посетившие Biogenic Swamp, были либо владельцами документов на земли в Otherdeed, либо избранными разработчиками других проектов студии. Владельцы Otherdeed смогли совершить тур по игре Voyager’s Journey, состоящей из 11 частей «вокруг таинственного обелиска, появившегося во вселенной Otherside».





По сути, The Otherside — это метавселенная или виртуальный мир на блокчейне, который состоит из 200 000 участков виртуальной земли. Как и участки в метавселенной таких проектов, как Decentraland и The Sandbox, местные невзаимозаменяемые токены (NFT) Otherdeeds покупаются и продаются на открытом рынке.

«Мы верим в необычайную силу сообщества и воочию убедились, что оно может стать значительной силой добра. Мы стремимся стимулировать, расширять возможности самовыражения, творчества и изобретательности для сообщества участников Otherside», — говорится в заявлении разработчиков в проектном документе для своей метавселенной (Litepaper).

Статистика, собранная с cryptoslam.io, показывает, что по объёму продаж за неделю NFT Otherdeed заняли третье место среди разных коллекций. На прошлой неделе объём продаж Otherdeed составил $8 540 410, что на 28,67% больше, чем неделей ранее.

В Litepaper упоминается термин интероперабельность. Это свойство аватара пользователя свободно перемещаться по разным многочисленным виртуальным мирам или игровым платформам, которые потенциально могут сформировать глобальную метавселенную.

Сторонники «открытой метавселенной», к которым причисляет себя и команда Yuga Labs, считают «интероперабельность ключом к духу демократизированного и доступного интернета будущего». В документе они предупреждают о рисках, который несет в себе монополизация виртуального пространства мегакорпорациями, такими как Meta (ранее Facebook)*. По их словам, гиганты могут попытаться сохранить чёткими границы, чтобы сохранить контроль над данными и аналитикой пользователей.

Между тем, криптовалюта Apecoin (APE), которая будет использоваться в метавселенной Otherside, за последний месяц выросла в цене на 48,2%, опередив за этот период большинство других токенов. За прошедшие две недели APE поднялся на 10,6%, а его суточный рост составил 22,6%.





Понаблюдать за «игровым» процессом (если можно назвать игрой время проведённое в метавселенной) можно в записи стрима «амбассадора метавселенных» Chateaux Zed. Выглядит надо сказать это, достаточно… странно.





* Компания Meta признанна экстремистской на территории РФ