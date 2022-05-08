Meta запустит пилотный проект по интеграции невзаимозаменяемых токенов (NFT) в Instagram

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Издание CoinDesk, со ссылкой на собственные источники, сообщает, что компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) запустит пилотный проект по интеграции в социальную сеть Instagram невзаимозаменяемых токенов (NFT) уже на следующей неделе.





По данным издания, Meta планирует добавить в Instagram поддержку NFT, выпущенных на Ethereum, Polygon, Solana и Flow. Вероятно, запуск поддержки всех этих блокчейн-сетей будет реализовываться на платформе постепенно.

В пилотном проекте примет участие ограниченная группа пользователей из США.

Также в Meta намерены интегрировать Instagram с популярными цифровыми кошельками вроде MetaMask. Согласно данным CoinDesk, платформа не будет взимать с пользователей комиссию за размещение и обмен NFT.

В январе 2022 года Financial Times сообщала, что корпорация планирует интегрировать NFT в Facebook и Instagram, а также работает над прототипом платформы, позволяющей выпускать эти цифровые активы.