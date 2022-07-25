Meta* позволит авторам контента на Facebook зарабатывать деньги на видео с лицензионной музыкой

Компания Meta* с помощью социальной сети Facebook* позволит зарабатывать на видео, которые используют лицензионную музыку. Это позволит ей конкурировать с TikTok.





Платформа сотрудничает с представителями музыкальной индустрии по этому направлению, и уже разработала инструмент «Менеджер прав», который поможет владельцам контента защитить свои музыкальные треки от пиратства и нелицензионного использования.

Отмечается, что авторы видео, которые задействуют лицензионные музыкальные треки, получат 20% дохода от роликов, остальные деньги уйдут правообладателям и самой Meta*. При этом для роликов есть свои требования — длительность не менее 60 секунд и наличие визуальной составляющей. То есть в ролике не может быть только музыка.

Функция «Менеджер прав» появится, как ожидается, уже на текущей неделе, а монетизация будет идти за счёт рекламы, встроенной в видео. Сначала функцию запустят в США, а затем распространят по всему миру.

Ранее сообщалось, что Meta* запустит продажу виртуальной одежды в своём магазине Meta’s Avatar Store. Это позволит кастомизировать аватары для метавселенной.

*Компания Meta и социальные сети организации признаны экстремистскими на территории России