Meta* начнёт продавать виртуальную одежду в своем Meta’s Avatar Store

Компания Meta* представила свой магазин, в котором будет продавать «цифровую одежду для аватаров» в метавселенной. Там уже презентовали свои коллекции модные бренды Balenciaga, Prada и Thom Browne.





Для создания 3D-аватаров компания-владелец Instagram* и Facebook* обратилась к поставщику цифровой моды DressX с просьбой предоставить наряды для своего нового модного магазина Meta’s Avatar Store.

DressX предлагает широкий выбор стилей, в том числе облегающее мини-платье и спортивный костюм под брендом, соответственно, DressX. Наряды для аватаров, которые продаются в виде законченных образов, стоят от 2,99 до 8,99 долларов США на момент запуска магазина. Meta* также будет предлагать бесплатные варианты экипировки покупателям своего маркетплейса.





Покупка одежды или нестандартных скинов для аватара не является чем-то новым для геймеров. Но Meta хочет принести эту концепцию в социальные сети. Глава компании Марк Цукерберг считает, что цифровые товары станут важным способом самовыражения в метавселенной и большой движущей силой креативной экономики.

После создания образа люди смогут использовать свои аватары в принадлежащих Meta Instagram*, Facebook*, Messenger и гарнитуре виртуальной реальности Quest с помощью стикеров, сообщений и постов в ленте. Рынок аватаров был впервые представлен в США, Канаде, Таиланде и Мексике и со временем будет расширен и на другие страны.





Новые коллекции DressX будут выходить ежемесячно, и Meta* сообщила, что планирует в конечном итоге разрешить независимым создателям продавать свои собственные дизайны. Эту функцию DressX уже реализовали на своей собственной платформе.

«Возможности такого масштаба, которых мы можем достичь с помощью Meta, великолепны», – говорит соучредитель DressX Дарья Шаповалова.

Компания уже продала более 38 000 предметов с тех пор, как пару месяцев назад начала предлагать товары на торговой площадке Roblox, и некоторые из самых популярных предметов были «конвертированы» для мета-запуска.

«Для нас это маленькая победа, потому что, когда мы начинали, не было ничего [для цифровой моды]. Цель состоит в том, чтобы упростить ношение цифровой одежды. Мы хотим, чтобы люди носили коллекции от DressX в Snapchat, Meta, Roblox и других» – добавила Дарья

DressX была основана в 2020 году Дарьей Шаповаловой и Натальей Моденовой. Проработав в партнёрстве с Meta* в течение прошлого года, Шаповалова и Моденова говорят, что они многое узнали о том, как создавать цифровые продукты в рамках определённых технических требований. Дизайнеры также заявляют, что уже запланирована вторая коллекция для Meta*, которая будет сильно отличаться от первой.

* Компания Meta и социальные сети организации признаны экстремистскими на территории России