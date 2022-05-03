Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...







Met Gala 2022: Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро, Блейк Лайвли в платье-трансформере и другие эффектные образы

В первый понедельник мая в Нью-Йорке традиционно прошел бал Института костюма Met Gala. Главным событием вечера стало появление на красной дорожке Ким Кардашьян в сопровождении ее нового бойфренда Пита Дэвидсона.

Телезвезда воссоздала легендарный образ Мэрилин Монро, надев то самое “голое” платье, в котором голливудская актриса поздравляла с днем рождения президента Джона Кеннеди. Ради этого выхода Ким в короткий срок похудела почти на десять килограммов. Возможно, платье так и не село идеально — многие заметили, что все мероприятие звезда прикрывалась шубкой.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

В этом году темой бала стал “Позолоченный гламур” — не все гости отнеслись к дресс-коду серьезно, однако без эффектных образов не обошлось. Spletnik собрал фотоподборку самых интересных нарядов.

Джиджи Хадид Кара Деревинь Джулианна Мур

Белла Хадид Сара Джессика Паркер Наташа Пунавалла Кэти Перри Никола Пельтц Кендалл Дженнер Хлоя Грейс Морец Хлои Кардашьян Кайли Дженнер Дав Кэмерон Карли Клосс

Карди Би Алессандро Микеле и Джаред Лето Миранда Керр

Себастьян Стэн

Кейт Мосс Ники Минаж Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян Джессика Честейн

Винни Харлоу Ирина Шейк Кэри Маллиган Камила Кабельо Мод Апатоу Хейли Бибер

Гленн Клоуз Эмма Стоун Крис Дженнер

Билли Айлиш Джо Джонас и Софи Тернер Илон и Мэй Маск Дакота Джонсон Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Кайя Гербер Хлоя Бэйли Фредрик Робертссон Анна Винтур Эмма Чемберлен Джордан Рот

загрузка...

Не пропустите!