Место под солнцем: Сосновский раскрыл цели Шольца во время возможного визита в Киев

Сосновский отметил, что во время поездки в Киев европейские политики будут пытаться вести сепаратные переговоры, направленные на то, чтобы найти для себя какие-то выгоды. По словам политолога, для Германии таких выгод несколько, и основная – «попытаться занять свое место под солнцем».