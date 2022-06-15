Место под солнцем: Сосновский раскрыл цели Шольца во время возможного визита в Киев

Поездка в Киев премьер-министра Италии Марио Драги, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона должна состояться в четверг, 16 июня. Немецкий политолог Александр Сосновский в эфире радио «Вести ФМ» объяснил, с какими целями европейские лидеры посетят Украину.
Сосновский отметил, что во время поездки в Киев европейские политики будут пытаться вести сепаратные переговоры, направленные на то, чтобы найти для себя какие-то выгоды. По словам политолога, для Германии таких выгод несколько, и основная – «попытаться занять свое место под солнцем».
«Шольц будет пытаться прояснить для себя, действительно ли есть договоренность (и насколько далеко она зашла) между поляками, британцами и Киевом по поводу дальнейшего места нахождения Украины в Европе», – отметил эксперт.
После начала спецоперации России на Украину приезжали глава Пентагона США Ллойд Остин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и ряд американских чиновников, в том числе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.