Место для ноутбука, акустика Bose, выдающиеся динамика, зарядка и энергоэффективность Это флагманский электромобиль Hyundai Ioniq 6

Компания Hyundai раскрыла некоторые подробности об электрическом седане Ioniq 6, который построен на фирменной модульной платформе E-GMP. Базовая версия будет оснащена аккумулятором на 53 кВт•ч и установленным на задней оси электродвигателем пока неизвестной мощности.





Старшая версия получит аккумуляторную батарею ёмкостью 77,4 кВт•ч с запасом хода до 610 км, что примерно на 100 км больше, чем у Ioniq 5. Старшая версия будет доступна к задним, так и полным приводом с двумя двигателями общей мощностью 320 л.с., которые будут выдавать 605 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать 5,1 с.

Hyundai Ioniq 6 будет одним из самых энергоэффективных автомобилей на рынке. Базовая версия седана с батареей на 53 кВт•ч, задним приводом, одним двигателем и 18-дюймовыми колёсами будет потреблять менее 14 кВт•ч на 100 км пробега.





С зарядным устройством мощностью 350 кВт зарядка электромобиля от 10 до 80% займет всего 18 минут. Ioniq 6, как и Ioniq 5, позволяет питать от него любые электрические приборы.

Автопроизводитель делает упор на функции удаленной работы, включая центральную консоль специального типа, на которой удобно разместить ноутбук. Есть также четыре порта USB-C и один порт USB-A для питания различных устройств, а также тонкие автомобильные сиденья, позволяющие максимально увеличить пространство в салоне. Hyundai утверждает, что они по-прежнему очень удобны и даже предназначены для того, чтобы на них можно было откинуться и поспать.





Это первая модель Hyundai с поддержкой беспроводного обновления ПО для различных систем автомобиля. Внутри установлены 12-дюймовая цифровая приборная панель, 12-дюймовый экран информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также премиальная акустика Bose с восемью динамиками.

Автомобиль получит адаптивный круиз-контроль с умной системой ограничения скорости, систему предотвращения столкновений с экстренным автоматическим торможением, систему управления дальним светом и мониторинг слепых зон.





Производство Ioniq 6 должно начаться в третьем квартале 2022 года. Дата начала продаж будет объявлена позже.