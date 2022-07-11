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Местные жители заподозрили Киев в подготовке провокации в Бахмуте

Местные жители заподозрили Киев в подготовке провокации в Бахмуте
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Киевские власти могут готовить провокации в Бахмуте с постановочными обстрелами спальных районов, для чего будут задействованы представители СМИ. Об этом сообщают местные жители в локальных чатах.

По их словам, подозрительные журналисты были замечены в центре города на улице Горбатова и на одной из троллейбусных остановок, где ничего примечательного не происходило.

Ранее подобные случаи наблюдались в других частях Украины, где позже происходили провокации спецслужбы с целью очернить спецоперацию России. По методике Киева представители СМИ заблаговременно отправляются на место, чтобы участвовать в инсценировке некого происшествия и немедленно сообщить о нем.

Бахмут является стратегически важным городом, поэтому украинское военное командование сейчас активно наращивает силы в этом населенном пункте, регулярно отправляя туда подкрепления.

В то же время российские подразделения продолжают бои в окрестностях Бахмута. Сообщается, что наступление на этом направлении ведут бойцы «ЧВК Вагнера», ранее принимавшие участие в прорыве обороны противника в Попасной.

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