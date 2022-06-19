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Мессенджер Telegram ввел платную премиум-подписку

Мессенджер Telegram ввел платную премиум-подписку
Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Мессенджер Telegram выпустил платную премиум-подписку, которая предоставляет пользователям ряд новых функций.

Premium дает возможность загружать в приложение файлы объемом до четырех гигабайт. Также подписка позволяет отправлять фото, видео и другие материалы до этого объема.

В целом число ограничений сокращается в два раза. Можно будет закреплять в основном списке до десяти чатов.

Премиум дает возможность распознавать голосовые сообщения и использовать уникальные смайлы. Стоимость подписки через Appstore составляет 449 рублей в месяц. Об этом информирует телеканал «360».

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RusNewsToday24
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