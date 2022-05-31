Мешают украинские мины: мальчик из Крымского рассказал, что не может стать трактористом из-за ВСУ

Село Крымское находится на берегу реки Северский Донец в 40 километрах от города Лисичанска, который сейчас освобождает армия ЛНР. Ваня рассказал журналистам РИА Новости, что когда в селе находились украинские военные, то они делали много плохого, например, оставили в Крымском много собак, которые бегают по населенному пункту и пугают людей. Помимо этого, ВСУ оставили после себя большое количество минных полей.