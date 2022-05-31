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Мешают украинские мины: мальчик из Крымского рассказал, что не может стать трактористом из-за ВСУ

Мешают украинские мины: мальчик из Крымского рассказал, что не может стать трактористом из-за ВСУ
pxhere.com

Мечтой 11-летнего мальчика Вани из освобожденного поселка Крымское в ЛНР стала работа на тракторе. Но для того, чтобы она могла воплотиться в жизнь, необходимо разминировать поля после украинских военных.

Село Крымское находится на берегу реки Северский Донец в 40 километрах от города Лисичанска, который сейчас освобождает армия ЛНР. Ваня рассказал журналистам РИА Новости, что когда в селе находились украинские военные, то они делали много плохого, например, оставили в Крымском много собак, которые бегают по населенному пункту и пугают людей. Помимо этого, ВСУ оставили после себя большое количество минных полей.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

«Здесь стояли украинцы, и они делали много шкоды. Из-за этого мы не можем ходить на Донец, не можем гулять там, где хочется», — рассказал мальчик.

Из-за того, что украинская армия заминировала участки, мальчик переживает, что не сможет в будущем работать на тракторе. Ездить по полям он мечтал с раннего детства, когда его старший брат катал на тракторе.

«Я знаю про тракторы больше всех в нашей деревне. Мне это было бы легко»,— отметил мальчик, добавив, что надеется, что скоро в Крымское придут российские саперы и разминируют поля.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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