Мечтой 11-летнего мальчика Вани из освобожденного поселка Крымское в ЛНР стала работа на тракторе. Но для того, чтобы она могла воплотиться в жизнь, необходимо разминировать поля после украинских военных.
Село Крымское находится на берегу реки Северский Донец в 40 километрах от города Лисичанска, который сейчас освобождает армия ЛНР. Ваня рассказал журналистам РИА Новости, что когда в селе находились украинские военные, то они делали много плохого, например, оставили в Крымском много собак, которые бегают по населенному пункту и пугают людей. Помимо этого, ВСУ оставили после себя большое количество минных полей.
«Здесь стояли украинцы, и они делали много шкоды. Из-за этого мы не можем ходить на Донец, не можем гулять там, где хочется», — рассказал мальчик.
Из-за того, что украинская армия заминировала участки, мальчик переживает, что не сможет в будущем работать на тракторе. Ездить по полям он мечтал с раннего детства, когда его старший брат катал на тракторе.
«Я знаю про тракторы больше всех в нашей деревне. Мне это было бы легко»,— отметил мальчик, добавив, что надеется, что скоро в Крымское придут российские саперы и разминируют поля.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.