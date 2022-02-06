«Мерзость и позорище»: Ягудин возмутился поведением украинцев после проката Валиевой на Олимпиаде

«Мерзость и позорище»: Ягудин возмутился поведением украинцев после проката Валиевой на Олимпиаде Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Прославленный российский фигурист Алексей Ягудин прокомментировал реакцию украинцев на прокат Камилы Валиевой в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

После великолепного проката российской фигуристки на трибунах встали все ее соперники, за исключением представителей Украины.

«Сегодня я видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!» — заявил Ягудин в комментарии «СЭ».

Он обратил внимание, что политика должна оставаться вне спорта, тем не менее многие думают по-другому.

Камила Валиева уверенно выиграла женскую часть соревнований, набрав 90,18 балла. После нее не менее уверенное выступление показал другой россиянин — Марк Кондратюк, – ставший вторым в произвольной программе. Сейчас сборная России лидирует в турнирной таблице, обходя ближайших преследователей на 3 балла. 

 
загрузка...
 
валиева олимпиада ягудин
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru