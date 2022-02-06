«Мерзость и позорище»: Ягудин возмутился поведением украинцев после проката Валиевой на Олимпиаде

Прославленный российский фигурист Алексей Ягудин прокомментировал реакцию украинцев на прокат Камилы Валиевой в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

После великолепного проката российской фигуристки на трибунах встали все ее соперники, за исключением представителей Украины.

«Сегодня я видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!» — заявил Ягудин в комментарии «СЭ».

Он обратил внимание, что политика должна оставаться вне спорта, тем не менее многие думают по-другому.

Камила Валиева уверенно выиграла женскую часть соревнований, набрав 90,18 балла. После нее не менее уверенное выступление показал другой россиянин — Марк Кондратюк, – ставший вторым в произвольной программе. Сейчас сборная России лидирует в турнирной таблице, обходя ближайших преследователей на 3 балла.

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