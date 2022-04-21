Меры поддержки российского киберспорта обсудят 22 апреля в Госдуме

По словам Хамитова, который также выступил руководителем новой рабочей группы «Развитие компьютерного спорта в Российской Федерации», одной из мер поддержки, которые будут обсуждаться на круглом столе, станет введение квот в вузах на внеконкурсный прием киберспортсменов.