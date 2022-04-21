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    Меры поддержки российского киберспорта обсудят 22 апреля в Госдуме

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Меры поддержки российского киберспорта обсудят 22 апреля в Госдуме

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    pixabay.com

    Депутаты Государственной думы России планируют обсудить 22 апреля меры поддержки отечественного киберспорта. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов.

    По словам Хамитова, который также выступил руководителем новой рабочей группы «Развитие компьютерного спорта в Российской Федерации», одной из мер поддержки, которые будут обсуждаться на круглом столе, станет введение квот в вузах на внеконкурсный прием киберспортсменов.

    «Пришло время совершенствовать законодательство в условиях санкционного давления. Мероприятие пройдет в рамках рабочей группы «Развитие компьютерного спорта в Российской Федерации», которая создана при Комитете Госдумы по физической культуре и спорту. Сегодня я ее возглавляю», — приводит слова парламентария сетевое издание «Вести Подмосковья».

    Принимать участие в дискуссии будут не только депутаты нижней палаты парламента, но и представители Минспорта РФ, а также президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

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