Меры поддержки российского киберспорта обсудят 22 апреля в Госдуме

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Депутаты Государственной думы России планируют обсудить 22 апреля меры поддержки отечественного киберспорта. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов.
По словам Хамитова, который также выступил руководителем новой рабочей группы «Развитие компьютерного спорта в Российской Федерации», одной из мер поддержки, которые будут обсуждаться на круглом столе, станет введение квот в вузах на внеконкурсный прием киберспортсменов.
«Пришло время совершенствовать законодательство в условиях санкционного давления. Мероприятие пройдет в рамках рабочей группы «Развитие компьютерного спорта в Российской Федерации», которая создана при Комитете Госдумы по физической культуре и спорту. Сегодня я ее возглавляю», — приводит слова парламентария сетевое издание «Вести Подмосковья».
Принимать участие в дискуссии будут не только депутаты нижней палаты парламента, но и представители Минспорта РФ, а также президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.