Мэры Хиросимы и Нагасаки ждут Байдена с визитом

Вооруженные силы США 6 и 9 августа сбросили атомные бомбы на

японские города Хиросима и Нагасаки, в результате чего погибли 214 тысяч

человек. Теперь каждый год в пострадавших

городах проходят мемориальные церемонии в память об атомной трагедии.