Мэры Хиросимы и Нагасаки ждут Байдена с визитом

 Drew Angerer - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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 Drew Angerer – Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президента США Джо Байдена пригласили мэры японских городов
Хиросима и Нагасаки, пострадавших от атомных бомбардировок. Они подали прошение
о визите американского лидера главе МИД страны.

Байден собирается посетить Японию в этом году,
предположительно, в мае. Его визит может быть приурочен к саммиту лидеров
государств QUAD, куда также входят Индия и Австралия.

«Мэр Хиросимы (Кадзуми. — Прим. ред.) Мацуи и мэр Нагасаки
(Томохиса. — Прим. ред.) Тануэ передали главе МИД Японии (Есимасе. — Прим.
ред.) Хаяси прошение о визите президента США Джо Байдена в регионы,
пострадавшие при атомных бомбардировках. В свою очередь, глава МИД Хаяси
подчеркнул важность правильного понимания международным сообществом фактической
ситуации вокруг ядерных бомбардировок, как первого шага в сторону ядерного
разоружения», — сказано в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Японии.

Вооруженные силы США 6 и 9 августа сбросили атомные бомбы на
японские города Хиросима и Нагасаки, в результате чего погибли 214 тысяч
человек. Теперь каждый год в пострадавших
городах проходят мемориальные церемонии в память об атомной трагедии.

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