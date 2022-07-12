«Мертвый город»: военкор показал на видео истерзанную боями «Азовсталь» с высоты птичьего полета

Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе стал настоящим памятником украинскому национализму, сотканным из бетонной крошки и искореженного металла. Спецкор «Народных Новостей» показал на видео, как выглядит этот «монумент» с высоты птичьего полета.
Битва за Мариуполь остается одной из ключевых вех первого этапа российской спецоперации. Последним оплотом националистов — их осиным гнездом, — был металлургический комбинат «Азовсталь.
Засевшие на предприятии националисты из полка «Азов»* пытались оказывать сопротивление союзным силам, будучи в безнадежном положении — они попали в полное окружение еще 18 марта, но последний член нацбата сложил оружие лишь 20 мая. Националисты до последнего ждали поддержки из Киева, от международного сообщества, но этого так и не произошло.
Долгое время националисты прикрывались простыми людьми — местными жителями, которых фактически использовали в качестве живого щита, чтобы максимально осложнить работу российских и республиканских военных. Это — одна из причин относительно длительного освобождения «Азовстали». Хирургическая точность в вопросах демилитаризации и денацификации не терпит спешки.
Более того, президент России Владимир Путин отдал прямой приказ не предпринимать попыток штурма, чтобы избежать потерь среди личного состава. Верховный главнокомандующий принял решение продолжать блокировать укрепленный комбинат. Эта тактика привела к тому, что во второй половине мая на металлургическом комбинате не осталось ни одного националиста – сдались почти 2500 человек.
Благодаря современной видеотехнике можно представить, с чем именно пришлось столкнутся союзным войскам на «Азовстали». На кадрах, которые снял военкор «Народных Новостей», четко видно: до прихода националистов здесь был настоящий город со своими коммуникациями, множеством объектов технической и гражданской инфраструктуры.
Кроме того, помимо коммуникаций, которые хорошо видны с воздуха, есть и те, что расположены глубоко под землей. В советские времена, когда создавался этот промышленный «город», любое системообразующее предприятие полагалось укреплять на случай глобального военного конфликта.
Сейчас «Азовсталь» превратилась в удручающую смесь камней и металла. Именно так выглядит стратегия выжженной земли, которую так часто применяют украинские вооруженные формирования по всей линии фронта.
Несмотря на масштабность комбината, сложно найти хоть один уголок, который бы не пострадал в ходе боев.
Вероятно, на «Азовстали» уже никогда не восстановят промышленные комплексы. По словам российского вице-премьера Марата Хуснуллина, в правительстве обсуждаются разные варианты будущего комбината.
«Важный вопрос, что делать с заводом «Азовсталь». Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но, конечно, уже не как металлургический комплекс», — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале 22 июня.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
«Азов»* — против членов организации возбуждены уголовные дела в России.