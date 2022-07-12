«Мертвый город»: военкор показал на видео истерзанную боями «Азовсталь» с высоты птичьего полета

Засевшие на предприятии националисты из полка «Азов»* пытались оказывать сопротивление союзным силам, будучи в безнадежном положении — они попали в полное окружение еще 18 марта, но последний член нацбата сложил оружие лишь 20 мая. Националисты до последнего ждали поддержки из Киева, от международного сообщества, но этого так и не произошло.